Зеленский заявил, что его самолет пытались дважды сбить за последнюю неделю

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News. По его словам, первая попытка покушения произошла в Молдове неделю назад. Украинский лидер должен был вылететь из Кишинева в Осло на похороны норвежского короля Харальда V. По словам президента, второй инцидент произошел во время его обратной поездки в Украину «несколько дней спустя».

Один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы. Зеленский не уточнил, когда именно случилась вторая попытка. Других подробностей он не привел, однако обвинил во всем Россию.

Ранее стало известно, что Зеленский пережил более десяти покушений за последние годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

