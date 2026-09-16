«Возьми слова обратно!»: Чем обернется ссора Япония и Китая из-за Тайваня
Сейчас в отношениях Японии и Китая наблюдаются «заморозки» в политике и «прохлада» в экономике, сказал в эфире НСН Александр Панов.
В Китае считают проявлением «нового милитаризма» заявления премьера Японии о Тайване, однако она не собирается от них отказываться, объяснил в интервью НСН экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Экс-премьер Японии Юкио Хатояма на форуме по безопасности в Пекине призвал нынешнюю главу правительства Санаэ Такаити отказаться от ее высказываний о Тайване, а также строго соблюдать принцип одного Китая. Такаити ранее назвала кризис вокруг Тайваня экзистенциальной угрозой Японии, власти Китая сочли это вмешательством во внутренние дела их страны. Панов объяснил причины происходящего.
«Япония захватила Тайвань после войны с Китаем в 1895 году, а потом уже на конференции в Сан-Франциско он был передан Китаю. На Тайвани есть очень сильное прояпонское лобби. Хотя они не признают независимость Тайваня, контакты очень активные, этот остров посещают даже депутаты. Когда в Японию приезжают какие-то высокопоставленные деятели Тайваня, Китай протестует. Вопрос был поставлен Такаити так, что если США будут вовлечены в конфликт вокруг Тайваня, Японии тоже неизбежно нужно будет участвовать, потому что там живут и работают японцы. Это вызвало очень жесткую реакцию Китая. Сейчас практически все китайские СМИ критикуют Японию за новый милитаризм. Критикуют Токаити за эту политику, требуют, чтобы она взяла свои слова обратно, но она не берет их обратно. Многим японцам это нравится, но многим и нет, поскольку Япония сильно зависит от экономических связей с Китаем. А Юкио Хатаяма всегда выступал за хорошие добрососедские отношения с Китаем, но его позиция не находит сильной поддержки», - отметил эксперт.
При этом Панов отметил, что главный спор между Японией и Китаем, касается не Тайваня, а «двух скал».
«Главные споры – это острова Сенкаку, которые находятся под контролем японцев. Когда устанавливались дипломатические отношения между Японией и Китаем, Дэн Сяопин сказал: давайте отложим вопрос из принадлежности, а потом Китай начал говорить, что "это наши острова", а вы там ведете незаконно деятельность. Фактически это острова-скалы. При этом территории вокруг них могут содержать какие-то ресурсы: минеральные, нефть, газ. Периодически Китай направляет туда свои сторожевые корабли, бывают стычки, и японцы выражают протесты», - заключил собеседник НСН.
По его словам, сейчас в отношениях Японии и Китая наблюдаются «заморозки» в политике и «прохлада» в экономике.
Ранее Япония выразила официальный протест в связи с включением Курильских островов в состав России на новой карте мира, утвержденной ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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