Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер назвал условия для возвращения России в состав G7. По его словам, общение в этом формате возможно только после того, как страна покинет Крым, сообщает Ura.ru.

Волкер уточнил, что пять лет назад Россия была исключена из «Большой восьмёрки» из-за аннексии Крыма.

«Я бы хотел увидеть, кaк все это возврaщaется обрaтно», — цитирует спецпредставителя Утро.ру.

По словам дипломата, уход России из Крыма стал бы «прекрaсной возможностью для возобновления сотрудничествa».

Как отмечает «Свободная пресса», ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7.

Ранее политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что ни один серьезный вопрос сегодня невозможно решить без участия России.

