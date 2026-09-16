Китай ужесточил выезд своим гражданам за границу
В Китае вступили в силу новые правила, ужесточающие контроль за выездом граждан за границу, сообщает BBC.
Инициатива ограничивает зарубежные поездки, в том числе по соображениям национальной и технологической безопасности. Власти могут потребовать подтверждение цели поездки и сведения о маршруте. За поддельные документы, ложные сведения и нарушения гражданам КНР грозит запрет на выезд сроком до трех лет.
Эксперты назвали такое решение тревожным, так как правила усиливают контроль за гражданами. Правозащитная организация Safeguard Defenders заявила о резком росте количества дел, связанных с запретами на выезд. В базе Верховного народного суда Китая в 2016 году было 89 решений, в 2025 году их насчитывалось 188,5 тысяч.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о проработке вопроса о постоянном безвизе с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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