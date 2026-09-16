Суд ЕС частично удовлетворил иск Гагариной о снятии санкций
Общий суд Евросоюза частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной, касающийся санкций против нее. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Гагарина попала в санкционные списки сообщества из-за участия в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой властей России. Певица подала иск против Совета Евросоюза, в котором потребовала отмены рестрикций.
Суд оставил в силе первоначальное включение Гагариной в черный список ЕС в июне 2024 года и продление санкций в сентябре 2024-го, при этом он отменил два решения о продлении ограничений годом позже. Отмена касается сохранения артистки под санкциями с 16 марта 2025-го по 15 марта 2026-го.
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