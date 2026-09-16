С 2024 года количество многодетных семей в РФ выросло почти на 16%
С 2024 года количество многодетных семей в России выросло почти на 16%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства труда и социальной защиты.
Рост произошел с 2,6 млн до 3,05 млн. По абсолютному количеству многодетных семей лидерство удерживают Москва, Московская область и Краснодарский край, а также республики Северного Кавказа. По данным министерства, на рост многодетных семей влияет ряд взаимосвязанных факторов.
Среди них – материнский капитал, единое пособие, выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры в рамках нацпроекта «Семья».
Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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