С 2024 года количество многодетных семей в РФ выросло почти на 16%

Рост произошел с 2,6 млн до 3,05 млн. По абсолютному количеству многодетных семей лидерство удерживают Москва, Московская область и Краснодарский край, а также республики Северного Кавказа. По данным министерства, на рост многодетных семей влияет ряд взаимосвязанных факторов.

Среди них – материнский капитал, единое пособие, выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры в рамках нацпроекта «Семья».

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

