Business Insider назвал девять условий возвращения России в G7
Эксперты Фонда «Наследие» усомнились, что Россия сможет вернуться в международный клуб при нынешней власти. Подробнее в материале НСН.
Соединенные Штаты не должны поддерживать идею возобновления формата G8 с участием России, пока Москва не выполнит определённые условия. С таким заявлением в издании Business Insider выступили эксперты американского стратегического исследовательского института Фонд «Наследие» (Heritage Foundation).
«С тех пор как президент Владимир Путин пришел к власти в 1999 году, отношения [Запада] с Россией варьировались, но в целом развивались по нисходящей траектории. С 1999 года Путин не сделал ничего, чтобы показать, что он будет надежным партнером для США. Почти при каждой возможности он проводил политику, которая подрывает национальные интересы Америки и интересы ее ближайших партнеров», — цитирует спецкор НСН статью Business Insider.
По мнению экспертов, для того, чтобы получить приглашение в G7 Россия должна, во-первых, полностью восстановить украинскую территорию, признанную международным сообществом.
«В том числе Крымский полуостров и район Донбасса на востоке Украины. Из этих двух регионов Россия должна вывести все свои войска, наемников и силовиков. Москва также должна ввести надежную программу разоружения и демобилизации для поддерживаемых Россией сепаратистов в этих регионах», — передает спецкор НСН выдержки из публикации.
Во-вторых, Москва должна выплатить полную компенсацию и возместить экономический ущерб Украине за свои действия с 2014 года, пишут эксперты. Также России советуют освободить украинских политзаключенных, задержанных с тех времен, и 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, уверены в Фонде «Наследие».
Пятым условием эксперты ставят «официальные извинения перед крымскими татарами за отношение к ним во время российской оккупации Крыма».
Шестым пунктом идет признание ответственности за крушение малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс MH17, в июле 2014 года, а также выплата компенсаций семьям погибших.
Еще одним условием для возвращения России в G7 эксперты Фонда «Наследие» считают выполнение шести принципов мирного урегулирования войны с Грузией.
Предпоследним запросом американские эксперт поставили прекращение поддержки сирийского президента Башара Асада и демонстрацию желания работать с разными странами для остановки гражданской войны в Сирии.
И наконец, по версии Business Insider, России придется «прекратить все виды вмешательства во внутренние выборы Соединенных Штатов и их союзников», чтобы вернуться за стол переговоров «Большой семёрки».
Эксперты отмечают, что Россия вряд ли выполнит все вышеперечисленные условия при нынешней власти, и соответственно, ожидать возобновления формата G8 с участием России пока не стоит.
«”Большая семерка” - это организация, которая позволяет демократиям-единомышленникам работать вместе для решения многих основных мировых проблем. Путин не продемонстрировал, что может быть надежным партнером, и президент Трамп не прав в том, что Россия должна быть допущена обратно в клуб в настоящее время. Если Россия действительно изменит свое поведение, ее следует пригласить обратно. Россия — гордая страна. Хорошо это или плохо, но у нее есть история пребывания в центре мировых дел. Но она может вернуться в “семерку” только после того, как продемонстрирует, что является ответственным и коллегиальным игроком на международной арене. Это вряд ли произойдет, пока Путин у власти», — заключают Люк Кофи и Алексис Мрачек из Фонда «Наследие» в своей статье для Business Insider.
Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.
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