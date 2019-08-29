Business Insider назвал девять условий возвращения России в G7

Соединенные Штаты не должны поддерживать идею возобновления формата G8 с участием России, пока Москва не выполнит определённые условия. С таким заявлением в издании Business Insider выступили эксперты американского стратегического исследовательского института Фонд «Наследие» (Heritage Foundation).

«С тех пор как президент Владимир Путин пришел к власти в 1999 году, отношения [Запада] с Россией варьировались, но в целом развивались по нисходящей траектории. С 1999 года Путин не сделал ничего, чтобы показать, что он будет надежным партнером для США. Почти при каждой возможности он проводил политику, которая подрывает национальные интересы Америки и интересы ее ближайших партнеров», — цитирует спецкор НСН статью Business Insider.

По мнению экспертов, для того, чтобы получить приглашение в G7 Россия должна, во-первых, полностью восстановить украинскую территорию, признанную международным сообществом.

«В том числе Крымский полуостров и район Донбасса на востоке Украины. Из этих двух регионов Россия должна вывести все свои войска, наемников и силовиков. Москва также должна ввести надежную программу разоружения и демобилизации для поддерживаемых Россией сепаратистов в этих регионах», — передает спецкор НСН выдержки из публикации.

Во-вторых, Москва должна выплатить полную компенсацию и возместить экономический ущерб Украине за свои действия с 2014 года, пишут эксперты. Также России советуют освободить украинских политзаключенных, задержанных с тех времен, и 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, уверены в Фонде «Наследие».

Пятым условием эксперты ставят «официальные извинения перед крымскими татарами за отношение к ним во время российской оккупации Крыма».

Шестым пунктом идет признание ответственности за крушение малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс MH17, в июле 2014 года, а также выплата компенсаций семьям погибших.

Еще одним условием для возвращения России в G7 эксперты Фонда «Наследие» считают выполнение шести принципов мирного урегулирования войны с Грузией.

Предпоследним запросом американские эксперт поставили прекращение поддержки сирийского президента Башара Асада и демонстрацию желания работать с разными странами для остановки гражданской войны в Сирии.

И наконец, по версии Business Insider, России придется «прекратить все виды вмешательства во внутренние выборы Соединенных Штатов и их союзников», чтобы вернуться за стол переговоров «Большой семёрки».