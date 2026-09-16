В Новой Каховке ВСУ повредили четыре многоквартирных дома
Украинские войска атаковали четыре многоквартирных дома в Новой Каховке Херсонской области. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
«В результате удара ВСУ повреждены четыре многоквартирных дома, а также строительный магазин, находившийся на первом этаже одного из домов», - отметил он.
Василенко добавил, что противник атаковал два административных здания, в том числе филиал предприятия «Херсонгаз». Погибших и пострадавших в результате ударов нет.
Ранее ВСУ атаковали Самарскую область, было повреждено промышленное предприятие, а также несколько жилых объектов.
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