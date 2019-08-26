Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу в формате G7. Как отмечает РИА Новости, при этом глава Белого дома подчеркнул, что, думает, что он [Владимир Путин] может и не приехать.

Между тем, ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семерки», и не исключает возобновления формата G8.

К слову, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о своём возвращении в G8, и никогда ни о чем никого не просила. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что возвращение России к формату «большой восьмёрки» - «не самоцель».

Ранее НСН писала, что президент Соединенных Штатов Америки на саммите G7 во французском городе Биаррица поссорился с другими лидерами стран из-за их позиции по возвращению России в состав международного клуба. Уточняется, что инцидент произошел вечером в рамках ужина лидеров «большой семерки».

