СМИ: ФСБ и Минцифры ведут «тихую войну» за контроль над россиянами
В России идет «тихая война» между силовиками и технократами из-за методов слежки за россиянами, сообщает The New York Times.
По данным издания, конфликт разгорается между Минцифры и второй службой ФСБ, отвечающей за политический сыск. Несмотря на доступ к цифровым инструментам, силовики предпочитают старые аналоговые методы наблюдения и контроля, даже если это нарушает работу технологической инфраструктуры, на которую потрачены миллиарды рублей.
Позиция ФСБ объясняется борьбой за влияние. Применение искусственного интеллекта может поставить вопрос о сокращении разросшегося аппарата спецслужбы и тем самым ослабить ее роль. При этом обе стороны конкурируют за внимание президента РФ Владимира Путина, который требует ускорить развитие ИИ и одновременно оградить российские технологии от влияния Запада.
Ранее глава государства заявил, что Россия должна не копировать чужие технологии, а задавать тенденции на рынках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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