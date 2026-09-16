СМИ: ФСБ и Минцифры ведут «тихую войну» за контроль над россиянами

По данным издания, конфликт разгорается между Минцифры и второй службой ФСБ, отвечающей за политический сыск. Несмотря на доступ к цифровым инструментам, силовики предпочитают старые аналоговые методы наблюдения и контроля, даже если это нарушает работу технологической инфраструктуры, на которую потрачены миллиарды рублей.

Позиция ФСБ объясняется борьбой за влияние. Применение искусственного интеллекта может поставить вопрос о сокращении разросшегося аппарата спецслужбы и тем самым ослабить ее роль. При этом обе стороны конкурируют за внимание президента РФ Владимира Путина, который требует ускорить развитие ИИ и одновременно оградить российские технологии от влияния Запада.

Ранее глава государства заявил, что Россия должна не копировать чужие технологии, а задавать тенденции на рынках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

