Полезный идиот Путина. Разведка США оценила попытки Трампа вернуть Россию в G7

Нет сомнений в том, что Трамп ведет себя как шпион для российской стороны, заявил бывший агент ЦРУ Гленн Карл, специализировавшийся на том, чтобы иностранные шпионы становились перебежчиками.

«Доказательства настолько неопровержимы, что за мои 35 лет в разведке я никогда не видел ничего настолько очевидного. Разведывательные активы становятся шпионами по нескольким причинам. Это может начаться с компромата или финансовых зацепок, и актив может быть уверен, что он действует как патриот, пока не привыкнет к своей роли. Трамп явно отвечает положительно на похвалу. И на протяжении многих лет его управляющий офицер - в данном случае Путин - понимает, что хочет актив, и это то, что они предоставляют. Трамп хочет, чтобы ему сказали, что он величайший, так что вы говорите ему снова и снова, пока он приходит к выводу, что это мотивация для его действий», — передает спецкор НСН слова экс-агента ЦРУ.

Однако не все согласны с такой точкой зрения в американском разведсообществе. Недавно вышедший на пенсию спецагент ФБР Фрэнк Монтоя-младший сообщил Insider, что «неустойчивое поведение Трампа и его неоднозначные заявления» ставят под сомнение, что он является шпионским активом для России. «Скорее полезный идиот», — сказал экс-шпион.

При этом Монтоя-младший добавил, что учитывая количество встреч и контактов между приближенными Трампа и российскими представителями до, во время и после выборов 2016 года, неудивительно, если у России есть как минимум один актив в ближайшем окружении президента США. Между тем, бывший юрист в ЦРУ Роберт Дейц согласился с идеей, что Трамп служит интересам Путина, но поспорил насчет причины этого.

«Трамп хочет заключить сделку с Россией, когда покидает пост президента. Мы уже знаем, что он был заинтересован в строительстве Trump Tower в Москве до и во время выборов. Лучший способ заключить сделку с Путиным - это быть с ним милым, поэтому я думаю, что то, что делает Трамп, - это пытается заслужить благосклонность», — цитирует спецкор НСН публикацию Insider.

Напомним, ранее британская газета The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп поссорился с коллегами по G7 на саммите в Биаррице, после того как не нашел большей поддержки своей идеи о возвращении России в международный клуб. В «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. Украина к этой организации не относится. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.

