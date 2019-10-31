Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против присутствия России на саммитах G7. В документе уточняется, что представители Москвы не могут участвовать во встречах «семёрки», пока Россия не начнёт «уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».

Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН заявил, что резолюция направлена в первую очередь против американского президента Дональда Трампа (слушайте аудио).

«Это резолюция не против России, а против Трампа, который хочет вернуть Россию в так называемую «семёрку», чтобы не оставаться один на один с европейскими странами, которые в целом настроены против него. Поэтому это продолжение линии по оказанию политического давления на Трампа. России от этого ни тепло, ни холодно. Конечно, были элементы троллинга в выступлении Трампа, когда он об этом заявлял, но была и реальная тяга, и реальное стремление изменить тот формат, в котором «семёрка» действовала последние годы, после того как они все вышли из «восьмёрки»», - рассказал Евстафьев.

Рaнее в Белом доме зaявили, что Россия может принять учaстие в сaммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 годa, но кaк отдельный учaстник. Тaм же отметили, что дискуссия о восстaновлении формaтa G8 с учaстием России продолжaется, но решение будет принято позже.

