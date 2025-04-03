Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области
Киев не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, это произошло из-за поспешного бегства Вооруженных сил Украины в результате операции Вооружённых сил РФ. Дипломат отметил, что «неожиданный и скрытный характер манёвров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск». Противник был вынужден обратиться «в поспешное бегство».
Полянский также отметил, что почти вся территория Курской области освобождена от украинских боевиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области
- В Белом доме не исключили новые санкции против России
- В Сбербанке не будут отключать старые версии приложения до конца года
- Трамп: Россия и Украина хорошо сотрудничают с США по урегулированию
- В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ
- Минфин США: Москва не вошла в тарифный список из-за отсутствия торговли с РФ
- Кобзев: Врачи осматривают летчиков с разбившегося Ту-22М3
- НАСА: Угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной
- «Завтра»: Глава ВОЗ заявил о начале новой эпидемии
- Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru