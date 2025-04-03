По его словам, это произошло из-за поспешного бегства Вооруженных сил Украины в результате операции Вооружённых сил РФ. Дипломат отметил, что «неожиданный и скрытный характер манёвров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск». Противник был вынужден обратиться «в поспешное бегство».

Полянский также отметил, что почти вся территория Курской области освобождена от украинских боевиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

