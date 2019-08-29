Американист: Пересмотром военной помощи Украине Трамп хочет вернуть Россию в G8

«Я думаю, это политический жест в направлении Путина, мол “вот видите, я по отношению к Украине веду достаточно осторожную политику”. Я думаю, для того, чтобы вернуть Путина в “восьмерку”. И Трамп прав, когда говорит, что “множество проблем непосредственно связано с позицией России, так что нам без нее обсуждать? Давайте приглашать Россию”», — отметил американист.

Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.

