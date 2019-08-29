Американист: Пересмотром военной помощи Украине Трамп хочет вернуть Россию в G8
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США рассказал в эфире НСН, что Трамп пытается показать российскому президенту.
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть вопрос военной помощи Украине, пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента. По данным издания, американский лидер хочет убедиться, что средства, выделенные Вашингтоном на вооружение Киева, используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. До тех пор, пока их судьба не определится, счета будут заморожены. Решить вопрос предстоит главе Пентагона Марку Эсперу и советнику Трампа по нацбезопасности Джону Болтону.
Пересмотром вопроса военной помощи Украине Трамп добивается возвращения «Большой восьмёрки» с участием России, заявил в эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов (слушайте аудио).
«Я думаю, это политический жест в направлении Путина, мол “вот видите, я по отношению к Украине веду достаточно осторожную политику”. Я думаю, для того, чтобы вернуть Путина в “восьмерку”. И Трамп прав, когда говорит, что “множество проблем непосредственно связано с позицией России, так что нам без нее обсуждать? Давайте приглашать Россию”», — отметил американист.
Напомним, что в «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7, который преобразовался в «Большую восьмёрку», но прекратил свою работу после присоединения Крыма к РФ.
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