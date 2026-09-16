В Ленобласти утвержден запрет на отпуск больше 30 литров топлива на автомобиль

Об этом заявил в Telegram глава региона Александр Дрозденко. По его словам, обстановка остается сложной. Он пообещал справиться с ситуацией и призвал не допускать паники. Для этого с руководством крупных нефтяных компаний согласованы несколько шагов. Например, в качестве «временной меры» до 1 октября будут введены лимиты на заправках.

Такое ограничение в регионе будет введено в ближайшие дни. В настоящее время в Ленобласти из-за невозможности закупить необходимые объемы на бирже закрылись около 20% частных и малых АЗС. На остальных заправках ситуация с бензином АИ-92 стабилизируется, а с АИ-95 «пока сложно», так как «его на рынке меньше, чем обычно», отметил Дрозденко.

На днях власти Ленобласти предупредили о второй волне топливного кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

