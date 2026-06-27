В России с 1 июля изменятся правила подачи сведений в Соцфонд для выплаты пособий
Порядок получения необходимых для назначения выплат сведений изменится в России с 1 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Так, Социальный фонд будет использовать данные, указанные в индивидуальном лицевом счете застрахованного гражданина. Организация станет применять только информацию, которая есть в системе. При отсутствии необходимых сведений фонд запросит их у работодателя.
Изменения затронут больничные, пособия по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребенка, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически.
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