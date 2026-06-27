Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах в РФ

В России в период с 26 по 28 июня Госавтоинспекция РФ проводит масштабные рейды на дорогах страны. Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве уточнили, что главная цель этого рейда — выявление нетрезвых водителей. Отмечается, что проверка проводится в Ивановской, Кировской, Мурманской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областях, а также в других регионах страны.

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Сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали гражданам своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях с признаками опьянения. В ведомстве заверили, что каждый такой сигнал будет проверен и получит надлежащее реагирование.

В ГИБДД рассказали, что вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельствования влечет за собой лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и значительный штраф, а в ряде случаев — привлечение к уголовной ответственности.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН отметил, что, используя бензин из запасов, автовладелец фактически играет в «русскую рулетку», так как реакция транспортного средства может быть непредсказуемой.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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