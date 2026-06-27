Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах в РФ

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали гражданам своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях с признаками опьянения. В ведомстве заверили, что каждый такой сигнал будет проверен и получит надлежащее реагирование.

В ГИБДД рассказали, что вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельствования влечет за собой лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и значительный штраф, а в ряде случаев — привлечение к уголовной ответственности.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН отметил, что, используя бензин из запасов, автовладелец фактически играет в «русскую рулетку», так как реакция транспортного средства может быть непредсказуемой.