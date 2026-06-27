В МИД заявили, что Россия ставит задачу системно обнулить эффект от санкций

Россия стремится системно обнулить эффект от односторонних санкций Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Александр Трофимов в беседе с ТАСС.

«Задача не в том, чтобы просто смягчить негативные последствия западных односторонних принудительных мер или как-то их обходить, а в том, чтобы значительно диверсифицировать... внешнеторговые связи, наладить соответствующие механизмы и тем самым системно обнулить эффект от этих односторонних санкций», - поделился дипломат.

По словам Трофимова, в этом направлении уже сделано немало, но будет сделано еще больше. Как отметил посол, кроме политической работы, на международных площадках на фоне санкций следует создавать альтернативные механизмы взаимодействия с партнерами, неуязвимые для Запада, и «постепенно их сплетать в единый целостный альтернативный контур». Трофимов упомянул переход на расчеты в национальных валютах, создание международных транспортных коридоров с системой обеспечения, налаживание кооперационного взаимодействия в различных отраслях, формирование своей системы рейтингов и экономических оценок.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин призвал не ждать, что «что-то вернется старое» и санкции западных стран в отношении РФ отменятся.

