Совфед принял закон о Госсовете
Совет Федерации одобрил закон о Госсовете.
Ранее в Госдуму он был внесен президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.
Согласно документу, Госсовет будет возглавлять президент. Войдут в его состав председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов.
В задачи этого госоргана войдет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждение параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
Закон поступает на подпись президенту.
На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли закон о Госсовете, сообщает телеканал «360».
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