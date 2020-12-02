Совфед принял закон о Госсовете

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете.

Ранее в Госдуму он был внесен президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

Согласно документу, Госсовет будет возглавлять президент. Войдут в его состав председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов.

Госсовет РФ не будет наделён властными полномочиями

В задачи этого госоргана войдет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждение параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.

Закон поступает на подпись президенту.

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли закон о Госсовете, сообщает телеканал «360».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ЗаконопроектСовет Федерации РФ
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