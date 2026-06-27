Депутат Бессараб: В июле повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет в июне
Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июне, с июля будут выплачивать удвоенную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соц политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Граждане, которым в июне исполнится 80 лет, будут иметь право на получение... удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости», - сказала Бессараб.
Выплаты будут осуществлять в проактивном, беззаявительном порядке. Как отметила Бессараб, для указанной категории граждан фиксированная выплата после увеличения составит 19 169,38 рубля.
При этом депутат указала, что массового повышения пенсии в июле не планируется.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически, без подачи заявления гражданином.
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