Депутат Бессараб: В июле повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет в июне

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июне, с июля будут выплачивать удвоенную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соц политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Граждане, которым в июне исполнится 80 лет, будут иметь право на получение... удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости», - сказала Бессараб.

Выплаты будут осуществлять в проактивном, беззаявительном порядке. Как отметила Бессараб, для указанной категории граждан фиксированная выплата после увеличения составит 19 169,38 рубля.

При этом депутат указала, что массового повышения пенсии в июле не планируется.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически, без подачи заявления гражданином.

