Сотрудники российских спецслужб смогут получить второе гражданство

В документе говорится, что военнослужащие, федеральные гражданские служащие и работники ФСБ, а также ряд сотрудников органов внешней разведки не могут иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ, если это «не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».

Ранее у сотрудников СВР была возможность иметь вид на жительство в другом государстве, запрет распространялся только на второе гражданство. Сотрудники ФСБ и ранее не могли иметь ни вид на жительство в чужой стране, ни гражданство иностранной державы.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая.

