Сотрудники российских спецслужб смогут получить второе гражданство

Сотрудники российских спецслужб будут иметь право на получение второго гражданства. Об этом говорится в поправках к законам о внешней разведке и ФСБ, которые 22 сентября внес президент Владимир Путин в Госдуму в рамках приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией.

Сейчас это закон находится на стадии рассмотрения Советом Федерации.

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В документе говорится, что военнослужащие, федеральные гражданские служащие и работники ФСБ, а также ряд сотрудников органов внешней разведки не могут иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ, если это «не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».

Ранее у сотрудников СВР была возможность иметь вид на жительство в другом государстве, запрет распространялся только на второе гражданство. Сотрудники ФСБ и ранее не могли иметь ни вид на жительство в чужой стране, ни гражданство иностранной державы.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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