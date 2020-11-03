Сотрудники российских спецслужб смогут получить второе гражданство
Сотрудники российских спецслужб будут иметь право на получение второго гражданства. Об этом говорится в поправках к законам о внешней разведке и ФСБ, которые 22 сентября внес президент Владимир Путин в Госдуму в рамках приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией.
Сейчас это закон находится на стадии рассмотрения Советом Федерации.
В документе говорится, что военнослужащие, федеральные гражданские служащие и работники ФСБ, а также ряд сотрудников органов внешней разведки не могут иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ, если это «не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».
Ранее у сотрудников СВР была возможность иметь вид на жительство в другом государстве, запрет распространялся только на второе гражданство. Сотрудники ФСБ и ранее не могли иметь ни вид на жительство в чужой стране, ни гражданство иностранной державы.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- СМИ: Один человек погиб в результате крушения туристического катера в Турции
- «Близки к катастрофе»: Минздрав Украины оценил ситуацию с COVID-19
- Нидерланды направили США запрос о снимках места крушения MH17
- Полиция Франции задержала еще четырех человек после теракта в Ницце
- Министр юстиции признался в получении штрафов за нарушение ПДД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru