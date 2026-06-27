Россиян предупредили о новой схеме мошенников с обратным звонком
Согласно новой схеме мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках дронов, а потом присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании по кибербезопасности F6.
Отмечается, что ссылки на фейковые сайты могут распространяться через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и в комментариях к постам в легитимных сообществах.
В компании рассказали, что на таких сайтах просят подключить уведомления, для чего необходимо ввести шестизначный код, который предлагает сайт. При этом через некоторое время после регистрации жертве мошенников приходит сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов.
Там же указан номер телефона «выделенной линии поддержки». Если позвонить по такому номеру, то пользователю под видом «службы поддержки» ответит оператор мошеннического колл-центра, а дальнейшие легенды могут быть различными.
«Это могут быть обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования "задекларировать" или "спасти" денежные сбережения и ценности, опасные просьбы от фейковых "сотрудников спецслужб", в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям», - уточнили в организации.
В фирме посоветовали не звонить по указанным на сомнительных сайтах телефонам, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать файлы из сомнительных источников.
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