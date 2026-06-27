Россиян предупредили о новой схеме мошенников с обратным звонком

Согласно новой схеме мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках дронов, а потом присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании по кибербезопасности F6.

Отмечается, что ссылки на фейковые сайты могут распространяться через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и в комментариях к постам в легитимных сообществах.

В компании рассказали, что на таких сайтах просят подключить уведомления, для чего необходимо ввести шестизначный код, который предлагает сайт. При этом через некоторое время после регистрации жертве мошенников приходит сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов.