Путин: Выпускникам в РФ присущ ген победителей

Выпускникам в России присущ ген победителей. Об этом в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля, заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, в их душе воля и сплоченность народа страны, а также нравственная сила предков. Глава государства поздравил выпускников российских школ с окончанием обучения, напомнив, что именно им скоро предстоит взять на себя ответственность за страну, продолжить историю ее свершений и созидать наследие, которое потом будет передано следующим поколениям.

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Путин добавил, что в будущем российским выпускникам необходимо будет решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, соцсфере, культуре и искусстве.

«Сейчас вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится», - подчеркнул президент.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, что сегодня работодатели в таких отраслях, как аналитика, банкинг, консалтинг, IT и ряд других, по-прежнему обращают внимание на престиж вуза, который окончил соискатель.

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ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
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