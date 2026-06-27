Путин: Выпускникам в РФ присущ ген победителей

Путин добавил, что в будущем российским выпускникам необходимо будет решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, соцсфере, культуре и искусстве.

«Сейчас вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится», - подчеркнул президент.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, что сегодня работодатели в таких отраслях, как аналитика, банкинг, консалтинг, IT и ряд других, по-прежнему обращают внимание на престиж вуза, который окончил соискатель.