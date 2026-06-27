Определились 28 вышедших в плей-офф ЧМ-2026 команд

На Чемпионате мира по футболу ФИФА-2026 определились 28 сборных, которые гарантировали себе участие в 1/16 финала соревнований. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы.

В плей-офф ЧМ-2026 вышли команды Австралии, Англии, Аргентины, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Ганы, Германии, Египта, Испании, Кабо-Верде, Канады, Колумбии, Кот-д'Ивуара, Марокко, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Парагвая, Португалии, Сенегала, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Эквадора, ЮАР и Японии.

В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Отмечается, что уже определены девять из 16 пар первого раунда плей-офф.