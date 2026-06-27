Определились 28 вышедших в плей-офф ЧМ-2026 команд
На Чемпионате мира по футболу ФИФА-2026 определились 28 сборных, которые гарантировали себе участие в 1/16 финала соревнований. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы.
В плей-офф ЧМ-2026 вышли команды Австралии, Англии, Аргентины, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Ганы, Германии, Египта, Испании, Кабо-Верде, Канады, Колумбии, Кот-д'Ивуара, Марокко, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Парагвая, Португалии, Сенегала, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Эквадора, ЮАР и Японии.
В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Отмечается, что уже определены девять из 16 пар первого раунда плей-офф.
Известно, что в 1/16 финала состоятся игры между сборными Германии и Парагвая, Франции и Швеции, ЮАР и Канады. Вместе также сыграют Нидерланды и Марокко, США и Босния и Герцеговина, Бразилия и Япония, Кот-д'Ивуар и Норвегия, Аргентина и Кабо-Верде, Австралия и Египет.
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит сразу в трех странах — в США, Мексике и Канаде. Соревнования, в которых впервые принимают участие 48 команд, завершатся 19 июля.
Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал сборную Франции новым фаворитом ЧМ-2026 вместо Испании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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