Объявлены сроки второго чтения законопроектов о правительстве и КС

Государственная дума во вторник, 20 октября рассмотрит во втором чтении законопроект о формировании кабинета министров, а также ряд других проектных актов в рамках реализации положений обновленной конституции. Об этом объявил на встрече с представителями СМИ председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Во втором чтении будет также обсуждён законопроект о Конституционном суде. Как пояснил Крашенинников, пакеты документов, которые вносит в парламент президент Владимир Путин, создают цепочку изменений в законодательстве, которые логически следуют из новых конституционных положений.

Глава комитета также уточнил, что новый вариант конституции требует внесение корректировок более чем в 150 законов, а не 100, как планировалось изначально.

Законопроект о правительстве был принят в первом чтении на этой неделе - 13 октября. Речь идёт о новом порядке формирования кабинета министров с более активным участием Госдумы и Совета Федерации. Вводится также ряд ограничений для членов правительства.

Что касается Конституционного суда, то он получает право выносить постановление об исполнении решений межгосударственных органов власти.

