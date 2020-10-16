Объявлены сроки второго чтения законопроектов о правительстве и КС
Государственная дума во вторник, 20 октября рассмотрит во втором чтении законопроект о формировании кабинета министров, а также ряд других проектных актов в рамках реализации положений обновленной конституции. Об этом объявил на встрече с представителями СМИ председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Во втором чтении будет также обсуждён законопроект о Конституционном суде. Как пояснил Крашенинников, пакеты документов, которые вносит в парламент президент Владимир Путин, создают цепочку изменений в законодательстве, которые логически следуют из новых конституционных положений.
Глава комитета также уточнил, что новый вариант конституции требует внесение корректировок более чем в 150 законов, а не 100, как планировалось изначально.
Законопроект о правительстве был принят в первом чтении на этой неделе - 13 октября. Речь идёт о новом порядке формирования кабинета министров с более активным участием Госдумы и Совета Федерации. Вводится также ряд ограничений для членов правительства.
Что касается Конституционного суда, то он получает право выносить постановление об исполнении решений межгосударственных органов власти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Число рейсов «Аэрофлота» сократилось в сентябре на 40%
- «Фавипиравир» подешевеет вдвое после согласования ФАС максимальной цены
- Эпидемиолог назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
- «Тинькофф» объявила об отказе от сделки с «Яндексом»
- В оргкомитете Евро-2020 опровергли слухи об отмене матчей в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru