Эксперт назвала слово русского языка с наибольшим числом синонимов

Слово «очень» является лидером по числу синонимов в русском языке, насчитывается почти сто близких к нему по значению единиц. Об этом заявила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская в беседе с РИА Новости.

«По данным некоторых словарей, у слова насчитывается порядка 100 единиц, близких по значению», - указала эксперт.

Среди синонимов встречаются нейтральные, книжные, разговорные, просторечные, устаревшие слова. Ольховская пояснила, что такое разнообразие обусловлено востребованностью категории интенсивности в речи, которая позволяет передавать «разные градусы высокой степени признака» и оттенки экспрессии. По словам эксперта, рекордное число синонимов слова объясняется также тем, что разные синонимы обслуживают разные стили, речевые ситуации и части речи.

Ранее глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский назвал самое проблемное слово на экзамене 2026 года. По его словам, это слово «преддверие».

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ФОТО: ТАСС
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