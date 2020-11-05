В Госдуму внесут закон о пожизненной неприкосновенности экс-президента

В Госдуму внесен законопроект о пожизненной неприкосновенности бывшего президента страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он уточнил, что в настоящее время экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные в период нахождения на посту главы государства. Он не может быть также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или досмотру, если речь идет о делах, связанных с исполнением им полномочий президента, пишет «Газета.ру».

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Законопроект внесен в развитие поправок в Конституцию, передает Ura.ru.

Кроме того, документ поясняет порядок смещения президента с должности. Отмечается, что глава государства может быть отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении им тяжкого преступления.

Ранее политологи в эфире НСН рассказали, когда Путин оставит пост президента и назовет имя преемника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституция РФГосдума
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