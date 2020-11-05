В Госдуму внесут закон о пожизненной неприкосновенности экс-президента

Законопроект внесен в развитие поправок в Конституцию, передает Ura.ru.

Кроме того, документ поясняет порядок смещения президента с должности. Отмечается, что глава государства может быть отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении им тяжкого преступления.

Ранее политологи в эфире НСН рассказали, когда Путин оставит пост президента и назовет имя преемника.

