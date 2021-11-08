Экс-помощник Ельцина не боится «лихих 90-х» после ухода Путина
Экс-помощник Ельцина, политолог Сатаров оценил перспективы страны после завершения полномочий действующего президента.
Возврата к "лихим 90-м" после ухода Владимира Путина с поста президента России не будет, считает бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я не считаю, что для России 90-е годы были большой трагедией, потому что это было еще и время развития, возможных перспектив, чего, например, сейчас у нас, порой, нет. Так что прогноз господина Галямова о перспективах после Путина и его сравнение с тем периодом для меня абсолютно бессмысленны. Пугать 90-ми в нынешних условиях довольно странно, ведь худшее, что может сейчас произойти, это распад России именно по вине действующей власти», - подчеркнул политолог.
Ранее бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ Аббас Галлямов предрёк «новые 90-ые» после ухода Владимира Путина с поста президента РФ. По оценке политтехнолога, в этом случае центр будет слабеть, а регионы «брать столько суверенитета, сколько смогут унести», новой власти не на что будет опираться, что приведет к конфликтам, хаосу и разрухе.
Георгий Сатаров уверен, что много будет зависеть от самого Путина и его решения:
«Вообще, возможны самые разные варианты. Однако это никак не связано с уходом Путина. Никто, ведь, не знает, останется ли он в той же должности после 2024 года. Никому это не известно», - пояснил свою позицию Сатаров.
Ранее Владимир Путин уже прокомментировал будущую смену власти в России. Он выразил уверенность, что страна не рухнет. Путин завил о готовности помогать новому президенту словом и делом при условии, что главным приоритетом преемника станут интересы России.
Владимир Путин был избран президентом РФ на выборах 26 марта 2000 года, переизбирался на пост в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет. Второй шестилетний срок президентства Путина истекает 7 мая 2024 года.
Согласно 81 статье конституции, «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд». После победы на выборах в марте 2018 года Путин прокомментировал предположение о его возможном возвращении на пост главы государства в 2030 году, назвав это смешным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах
- Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе
- Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию
- Захарова осудила действия Польши по отношению к мигрантам
- Строительство «Северного потока – 2» завершено
- Медведев поддержал увеличение трат бюджета на развитие сел
- Суд оштрафовал Telegram на 4 млн за отказ удалять контент
- Ежедневные поставки «Газпрома» в ЕС через Украину увеличатся на 54%
- СМИ: майнинг криптовалют могут обложить налогом
- Польша и Белоруссия «отфутболивают» беженцев на границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru