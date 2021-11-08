Экс-помощник Ельцина не боится «лихих 90-х» после ухода Путина

Ранее бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ Аббас Галлямов предрёк «новые 90-ые» после ухода Владимира Путина с поста президента РФ. По оценке политтехнолога, в этом случае центр будет слабеть, а регионы «брать столько суверенитета, сколько смогут унести», новой власти не на что будет опираться, что приведет к конфликтам, хаосу и разрухе.

Георгий Сатаров уверен, что много будет зависеть от самого Путина и его решения:

«Вообще, возможны самые разные варианты. Однако это никак не связано с уходом Путина. Никто, ведь, не знает, останется ли он в той же должности после 2024 года. Никому это не известно», - пояснил свою позицию Сатаров.

Ранее Владимир Путин уже прокомментировал будущую смену власти в России. Он выразил уверенность, что страна не рухнет. Путин завил о готовности помогать новому президенту словом и делом при условии, что главным приоритетом преемника станут интересы России.

