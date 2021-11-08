Экс-помощник Ельцина не боится «лихих 90-х» после ухода Путина

Экс-помощник Ельцина, политолог Сатаров оценил перспективы страны после завершения полномочий действующего президента. 

Возврата к "лихим 90-м" после ухода Владимира Путина с поста президента России не будет, считает бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я не считаю, что для России 90-е годы были большой трагедией, потому что это было еще и время развития, возможных перспектив, чего, например, сейчас у нас, порой, нет. Так что прогноз господина Галямова о перспективах после Путина и его сравнение с тем периодом для меня абсолютно бессмысленны. Пугать 90-ми в нынешних условиях довольно странно, ведь худшее, что может сейчас произойти, это распад России именно по вине действующей власти», - подчеркнул политолог.
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Ранее бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ Аббас Галлямов предрёк «новые 90-ые» после ухода Владимира Путина с поста президента РФ. По оценке политтехнолога, в этом случае центр будет слабеть, а регионы «брать столько суверенитета, сколько смогут унести», новой власти не на что будет опираться, что приведет к конфликтам, хаосу и разрухе.

Георгий Сатаров уверен, что много будет зависеть от самого Путина и его решения:

«Вообще, возможны самые разные варианты. Однако это никак не связано с уходом Путина. Никто, ведь, не знает, останется ли он в той же должности после 2024 года. Никому это не известно», - пояснил свою позицию Сатаров.

Ранее Владимир Путин уже прокомментировал будущую смену власти в России. Он выразил уверенность, что страна не рухнет. Путин завил о готовности помогать новому президенту словом и делом при условии, что главным приоритетом преемника станут интересы России.

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Владимир Путин был избран президентом РФ на выборах 26 марта 2000 года, переизбирался на пост в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет. Второй шестилетний срок президентства Путина истекает 7 мая 2024 года.

Согласно 81 статье конституции, «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд». После победы на выборах в марте 2018 года Путин прокомментировал предположение о его возможном возвращении на пост главы государства в 2030 году, назвав это смешным.

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Фото: Сергей Бобылев // Sputnik
ТЕГИ:ПрезидентПутин
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