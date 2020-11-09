Путин подписал закон о запрете членам Совбеза на вклады за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий функции Совета безопасности России и запрещающий его членам иметь зарубежные счета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к полномочиям Совбеза отнесены вопросы, касающиеся обеспечения национальных интересов, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Также Совбез отвечает за пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, а также призывов к подобным действиям.