Путин подписал закон о запрете членам Совбеза на вклады за рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий функции Совета безопасности России и запрещающий его членам иметь зарубежные счета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, к полномочиям Совбеза отнесены вопросы, касающиеся обеспечения национальных интересов, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.
Также Совбез отвечает за пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, а также призывов к подобным действиям.
Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза по закону не разрешено иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных не в России.
Законопроект ранее был внесен в Госдуму президентом, он направлен на приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией РФ.
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