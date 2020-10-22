Законопроекты по поправкам в Конституцию будут рассмотрены до конца 2020 года

Спикер нижней палаты напомнил, что эти законопроекты касаются повышения стандартов жизни граждан, защиты людей, их прав, а также повышения эффективности власти.

Ранее президент внес 14 законодательных инициатив. Один из них в четверг будет рассмотрен в третьем чтении. Два прошли второе чтение и семь — рассмотрены в первом.

