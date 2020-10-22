Законопроекты по поправкам в Конституцию будут рассмотрены до конца 2020 года
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что до конца 2020 года планируется принять законопроекты, внесенные президентом во исполнение норм Конституции. По его словам, эти документы будут рассмотрены в приоритетном порядке. Об этом говорится на сайте Госдумы.
Спикер нижней палаты напомнил, что эти законопроекты касаются повышения стандартов жизни граждан, защиты людей, их прав, а также повышения эффективности власти.
Ранее президент внес 14 законодательных инициатив. Один из них в четверг будет рассмотрен в третьем чтении. Два прошли второе чтение и семь — рассмотрены в первом.
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