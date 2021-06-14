Минченко объяснил слова Путина про жизнь «на алтарь Отечества»

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в эфире НСН объяснил, почему преемник Путина положит жизнь, а не просто годы, на алтарь Отечества.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News заявил, что в стране ничего не «обрушится в одночасье» после его ухода с поста главы государства. Текст беседы российского лидера с журналистом Киром Симмонсом опубликован на сайте Кремля.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?» — заявил Путин.

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Президент пообещал сделать все для поддержки возможного преемника, если он «с конструктивными взглядами, предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь», независимо от его отношения к Путину лично.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН отметил, что речь не идет об изменении сроков полномочий президента.

«Речь идет о том, что человек, который займет пост президента России, уже неизбежно будет и дальше оставаться в политике», - заявил эксперт.

Ранее философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН оценил список возможных будущих президентов от Жириновского и дал им исчерпывающие характеристики.

«Шойгу - кандидат одной России, Кудрин - противоположной России, Мишустин - никакой России, Дюмин - телохранитель. В этом списке есть все, а преемника в нем может и не быть. Путин прекрасно контролирует настоящее, но не будущее. Осталось несколько часов до рассвета, а пока тьма самая темная. Мы подходим к новому началу русской истории», - считает философ.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПолитикаПрезидент РФПрезидентВладимир Путин
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