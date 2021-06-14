Минченко объяснил слова Путина про жизнь «на алтарь Отечества»

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в эфире НСН объяснил, почему преемник Путина положит жизнь, а не просто годы, на алтарь Отечества.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News заявил, что в стране ничего не «обрушится в одночасье» после его ухода с поста главы государства. Текст беседы российского лидера с журналистом Киром Симмонсом опубликован на сайте Кремля.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?» — заявил Путин.