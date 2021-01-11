Кабмин одобрил закон о запрете вида на жительство для госслужащих

Правительство РФ поддержало президентский законопроект, который запрещает государственным и муниципальным служащим, а также военнослужащим иметь вид на жительство в другом государстве. Соответствующее заключение кабмина размещено на сайте Госдумы.

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По нынешним правилам, госслужащим и военным не разрешается иметь иностранное гражданство, пишет «Газета.ру». Поправки в закон внесены в связи с принятием изменений в Конституцию РФ. При этом документ предусматривает исключительные случаи, при которых лица с иностранным гражданством могут быть приняты на госслужбу, однако они будут лишены допуска к гостайне.

Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН ранее рассказал, будет ли его фракция голосовать за принятие этого законопроекта.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеГосслужащиеЗаконопроекты
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