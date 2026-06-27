После вечеринки в Подмосковье погибли 2 человека

В Подмосковье в Солнечногорске в результате массового отравления во время празднования дня рождения в коттеджном поселке погибли два человека, еще шестеро были госпитализированы. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, ЧП случилось в ночь на 27 июня в частном доме в коттеджном поселке Бакеево.