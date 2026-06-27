После вечеринки в Подмосковье погибли 2 человека

В Подмосковье в Солнечногорске в результате массового отравления во время празднования дня рождения в коттеджном поселке погибли два человека, еще шестеро были госпитализированы. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, ЧП случилось в ночь на 27 июня в частном доме в коттеджном поселке Бакеево.

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Известно, что двое мужчин 26-и лет скончались на месте до приезда скорой помощи. Остальных участников вечеринки экстренно доставили в медучреждения с диагнозом «острое пероральное отравление неизвестным веществом».

Сообщается, что среди госпитализированных трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о 20-летней девушке и двоих мужчинах в возрасте примерно 25-и лет. Их личности сейчас устанавливаются. Еще трое пострадавших: две девушки и один мужчина — в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют природу вещества, ставшего причиной отравления участников вечеринки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что телеведущий Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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