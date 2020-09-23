Путин пояснил смысл конституционных изменений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны. Об этом российский лидер сообщил в среду в ходе выступления перед сенаторами.

По словам Путина, россияне на себе должны ощутить все права, которые предусмотрены поправками в Конституцию.