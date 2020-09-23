Путин пояснил смысл конституционных изменений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны. Об этом российский лидер сообщил в среду в ходе выступления перед сенаторами.

По словам Путина, россияне на себе должны ощутить все права, которые предусмотрены поправками в Конституцию.

«Приближение» силовиков. Нюансы поправок Путина к 2024 году

Президент России во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Ведущие политологи в эфире НСН рассказали, что законопроект о новом порядке формирования правительства создаётся на перспективу 2024 года, а заодно рассказали, почему президент оставил за собой «силовой» блок.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституция РФВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры