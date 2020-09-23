Путин пояснил смысл конституционных изменений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны. Об этом российский лидер сообщил в среду в ходе выступления перед сенаторами.
По словам Путина, россияне на себе должны ощутить все права, которые предусмотрены поправками в Конституцию.
Президент России во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Ведущие политологи в эфире НСН рассказали, что законопроект о новом порядке формирования правительства создаётся на перспективу 2024 года, а заодно рассказали, почему президент оставил за собой «силовой» блок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Сафронов прошел психолого-психиатрическую экспертизу
- Военный фрегат РФ столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
- Источник: упавший Су-30 мог случайно сбить другой самолет
- Кремль готов поспособствовать встрече Навального со следователями
- Путин пояснил смысл конституционных изменений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru