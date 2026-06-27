В России запустят два новых вида страхования жизни
Два новых вида страхования жизни заработают в России с 1 июля, один из них будет доступен только квалифицированным инвесторам при сумме вложений не менее 6 млн рублей. Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев в беседе с РИА Новости.
С июля вступит в силу закон о страховании жизни с объявленной либо расчетной доходностью. Как отметил эксперт, первый вид будет доступен всем.
«По своей сути, это уже хорошо всем известное накопительное страхование жизни, основной смысл которого - накопить определенную сумму к определенному сроку для решения важной задачи: на совершеннолетие ребенка, на обучение, свадьбу, крупную покупку, отпуск и так далее», – указал Яковлев.
Страховая составляющая позволяет накопить средства независимо от наступления связанных с жизнью или здоровьем негативных ситуаций.
При этом страхование жизни с расчетной доходностью, которая привязана к определенному активу и зависит только от него, будет доступно лишь квалифицированным инвесторам. Договоры такого страхования можно заключать на сумму страховой премии в размере от 6 млн рублей. По словам Яковлева, этот вид позволит привлечь в экономику больше «длинных» денег и придать рынку хороший импульс.
Между тем крупнейшие компании России в рамках полисов страхования имущества физлиц стали предлагать покрытие рисков военных действий, в том числе падения обломков БПЛА, воздействия взрывной волны либо работы систем ПВО.
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