«Имеет шансы вернуть кресло»: Медведев надеется стать преемником Путина
Политолог Евгений Минченко считает, что замглавы Совбеза РФ имеет все шансы стать президентом, так как обладает уникальным политическим опытом.
Дмитрий Медведев хочет вновь занять кресло президента России и имеет реальные шансы на это, заявил политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Согласно публикациям некоторых зарубежных СМИ, замглавы Совбеза сменил имидж и начал выступать с нападками на Украину и страны Запада, поскольку вновь хочет занять пост главы государства. Более того, утверждается, что Владимир Путин пообещал Медведеву, что именно он станет следующим президентом.
«Было бы странно, если бы Дмитрий Анатольевич не хотел стать президентом. Для политика он ещё очень молодой, при этом имеет опыт, которого нет больше ни у кого – глава администрации президента, вице-премьер, председатель правительства, президент, сейчас – замглавы Совбеза. Это уникальный опыт. Медведев интегрирован в элиту, на него завязаны огромное число людей, с которыми он работал. Более того, Медведев доказал свою лояльность Владимиру Путину в 2011 году, одобрив так называемую рокировку. Не знаю, обещал – не обещал ему что-то Путин, но, если президент будет выбирать себе приемника, то одним из кандидатов несомненно будет Медведев», - отметил политолог.
Евгений Минченко также не считает, что можно говорить о какой-то кардинальной смене имиджа Дмитрием Медведевым.
«Дмитрий Анатольевич, в общем-то, «включал крутого» и будучи президентом и премьер-министром. В целом, использование радикальных высказываний, демонстрация жёсткости, решимости было у него и раньше. К тому же, сейчас нет простора для темы сотрудничества с Западом, темы новаций. Медведев – заместитель председателя Совета безопасности и качает эту силовую тематику. Нельзя сказать, например, что он занял место Жириновского в этом плане. У Владимира Вольфовича были свои яркие идеи, необычный взгляд на мир, а Дмитрий Анатольевич от официальной позиции ничем не отличается, кроме более радикальной стилистики», - заметил политолог.
На этой неделе Дмитрий Медведев сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего «призвать к ответственности» всё население России, с идеями Адольфа Гитлера. «Есть еще вопросы о природе украинской власти?» - вопрошал Медведев.
Зампред Совета безопасности РФ также назвал нацистскими слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о европейской привилегированности и намекнул, что её место за решеткой. Так он прокомментировал призыв Каллас запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза, так как, по её словам, посещение Европы - это «привилегия».
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