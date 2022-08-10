«Имеет шансы вернуть кресло»: Медведев надеется стать преемником Путина

«Было бы странно, если бы Дмитрий Анатольевич не хотел стать президентом. Для политика он ещё очень молодой, при этом имеет опыт, которого нет больше ни у кого – глава администрации президента, вице-премьер, председатель правительства, президент, сейчас – замглавы Совбеза. Это уникальный опыт. Медведев интегрирован в элиту, на него завязаны огромное число людей, с которыми он работал. Более того, Медведев доказал свою лояльность Владимиру Путину в 2011 году, одобрив так называемую рокировку. Не знаю, обещал – не обещал ему что-то Путин, но, если президент будет выбирать себе приемника, то одним из кандидатов несомненно будет Медведев», - отметил политолог.

Евгений Минченко также не считает, что можно говорить о какой-то кардинальной смене имиджа Дмитрием Медведевым.

«Дмитрий Анатольевич, в общем-то, «включал крутого» и будучи президентом и премьер-министром. В целом, использование радикальных высказываний, демонстрация жёсткости, решимости было у него и раньше. К тому же, сейчас нет простора для темы сотрудничества с Западом, темы новаций. Медведев – заместитель председателя Совета безопасности и качает эту силовую тематику. Нельзя сказать, например, что он занял место Жириновского в этом плане. У Владимира Вольфовича были свои яркие идеи, необычный взгляд на мир, а Дмитрий Анатольевич от официальной позиции ничем не отличается, кроме более радикальной стилистики», - заметил политолог.