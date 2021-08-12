Глава МЧС России прибыл в Якутию, где полыхают лесные пожары

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию, где будет руководить группировкой по тушению лесных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Зиничев проведет совещание по дополнительным мерам для стабилизации обстановки в регионе и по оказанию помощи населению. Он также должен оценить своевременность профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности региона.