Глава МЧС России прибыл в Якутию, где полыхают лесные пожары
Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию, где будет руководить группировкой по тушению лесных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.
Зиничев проведет совещание по дополнительным мерам для стабилизации обстановки в регионе и по оказанию помощи населению. Он также должен оценить своевременность профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить в Якутию дополнительно 200 спасателей и три самолета для тушения природных пожаров.
В Якутии горит более 1 миллиона гектаров леса.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии, Иркутской, Магаданской областях, в Эвенкийском районе Красноярского края и на юге Чукотского автономного округа усугубится в ближайшие дни из-за жаркой погоды и отсутствия осадков, передает RT.
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