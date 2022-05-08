Мэр омского города Называевск задержан после крупных пожаров
В Омской области задержали мэр города Называевска Виктора Лупиноса. Огонь пожаров уничтожил не менее 100 строений в населенном пункте, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
Глава администрации обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи считают, что мэр не организовал в достаточной мере выполнение правил противопожарного режима. По версии следствия, это могло стать причиной тяжелых последствий в связи с возгораниями, пишет Газета.ru.
Следствие ходатайствовало перед судом об избрании Лупиносу меры пресечения в виде заключения под стражу.
Днем ранее обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями также предъявили начальнику Называевского района электрических сетей производственного отделения ПАО «Росссети Сибири – Омскэнерго» Евгению Шаламову. Он также задержан.
Следственное управление СК РФ по Омской области приняло решение о возбуждении уголовных дел по факту пожаров. Следователи полагают, что пожар в Называевске возник в электроподстанции и затем распространился по сухой траве сильным ветром на соседние здания.
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