СК РФ возбудил уголовное дело из-за гибели людей при пожарах под Красноярском
7 мая 202215:45
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожарах в Красноярском крае., сообщается на сайте Следственного комитета России 7 мая.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в селе Талажанка Казачинского района погибли, по предварительным данным, три человека. Пожары зарегистрированы более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края, пожаром охвачены около 200 строений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru