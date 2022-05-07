СК РФ возбудил уголовное дело из-за гибели людей при пожарах под Красноярском

Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожарах в Красноярском крае., сообщается на сайте Следственного комитета России 7 мая.

Прокуратура не подтвердила информацию о двоих детях, сгоревших в пожарах в Красноярском крае

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в селе Талажанка Казачинского района погибли, по предварительным данным, три человека. Пожары зарегистрированы более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края, пожаром охвачены около 200 строений.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный Комитет РфПожарыКрасноярский КрайСледственный Комитет
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