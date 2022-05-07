Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за пожаров

В Красноярском крае объявлен режим ЧС. В регионе из-за штормового ветра бушуют пожары, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Режим ЧС введен из-за пожара в Минусинском районе

«Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории Красноярского края», - отмечается в сообщении.

В некоторых местах скорость ветра достигает до 40 м/секунду. Чтобы исключить возможность пожаров из-за обрыва электропроводов, несколько населенных пунктов были обесточены.

Отмечается, что сильные пожары распространились в нескольких районах Красноярского края: Шарыповском, в поселке Белый Яр Ачинского района, в Минусинском районе, в деревне Павловка Боготольского района, в Большеулуйском районе в СНТ «Родники». Горит жилье и промышленные объекты.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПроисшествияПроисшествиеКрасноярский КрайПожары
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