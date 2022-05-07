Из-за пожаров погибли пять жителей Красноярского края
7 мая 202212:16
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7 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru