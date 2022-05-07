Из-за пожаров погибли пять жителей Красноярского края

По предварительным данным, из-за пожаров в Красноярском крае, погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что жертвами огня также стали два ребенка.

Ранее в регионе власти ввели режим ЧС.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ДетиГибельКрасноярский КрайПожары
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