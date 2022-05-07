Прокуратура не подтвердила информацию о двоих детях, сгоревших в пожарах в Красноярском крае

«Сведения СМИ о двух погибших детях в селе Талажанка пока не подтверждаются, в селе Талажанка подтверждены данные о телах трёх взрослых», — заявили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, погибшие скончались из-за отравления угарным газом от сильного дыма и ветра.

Данные о погибших уточняются.

Ранее в региональный главк МЧС сообщил, что в селе Талажанка Казачинского района погибли, по предварительным данным, три человека, включая двух детей из-за пожара, хватившего 16 строений.





