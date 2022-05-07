Прокуратура не подтвердила информацию о двоих детях, сгоревших в пожарах в Красноярском крае
Прокуратура не подтвердила сведения о гибели двоих детей из-за пожаров в селе Талажанка в Красноярском крае. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Сведения СМИ о двух погибших детях в селе Талажанка пока не подтверждаются, в селе Талажанка подтверждены данные о телах трёх взрослых», — заявили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, погибшие скончались из-за отравления угарным газом от сильного дыма и ветра.
Данные о погибших уточняются.
Ранее в региональный главк МЧС сообщил, что в селе Талажанка Казачинского района погибли, по предварительным данным, три человека, включая двух детей из-за пожара, хватившего 16 строений.
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