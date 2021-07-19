«Обречены гореть». Регионам не хватило денег на лесные пожары

Только в Якутии огонь захватил около двух миллионов гектаров леса, и справиться с ним теперь не смогут Рослесхоз, МЧС и Минобороны вместе взятые, рассказал руководитель противопожарной программы «Гринпис».

Столицу Якутии и еще десятки населенных пунктов окутала плотная завеса дыма от лесных пожаров, которые продолжаются уже больше недели. Апокалиптичные кадры в минувшие выходные разлетелись по соцсетям. москвичам они напомнили о 2010 годе: когда из-за дыма не было видно солнца, сибирякам - о масштабных пожарах 2019 года.

К настоящему моменту в Якутии горит уже около двух миллионов гектаров леса, причем основные площади приходятся на пожары, которые ранее решили не тушить из-за нехватки средств, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель противопожарной программы «Гринпис» в России Григорий Куксин.

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«Якутия настолько недофинансирована из федерального бюджета средствами на охрану лесов, что она просто не может позволить себе тушить все пожары. Это не беда одной Якутии. И точно не ее вина. Это проблема, которая сформирована на федеральном уровне, потому что финансирование, которое выделяется на тушение лесных пожаров, как минимум в три раза ниже, чем нужно регионам. При потребности примерно сто миллиардов в год на ведение лесного хозяйства и охрану лесов выделяется около тридцати миллиардов. И регионы заведомо обречены гореть и отказываться от тушения, потому что у них объективно нет денег, чтобы позволить себе все», - пояснил эксперт.

Куксин уточнил, что из-за недостаточного финансирования на территории России существуют так называемые зоны контроля, на которых предполагается, что можно не тушить пожары. И Якутия почти целиком отнесена к этой зоне.

«На основной части республики можно пожары не тушить, да и не получается, потому что расстояния огромные, тушение довольно дорогое, часто требуется авиационная доставка людей. А денег выделяется еще и пропорционально гораздо меньше на каждый гектар территории, чем в других регионах. Получается, что у нас регионы имеют разную ценность, и это очень несправедливо по отношению к жителям Якутии. Потому что москвичи у нас гораздо более защищены от дыма, чем жители Якутии. Никому в голову не приходит отказываться от тушения в подмосковном лесу. Это было бы политическим самоубийством для любого чиновника сказать: «Пусть мы сэкономим денег, Москва будет в дыму». С Якутском, к сожалению, это происходит каждый год», - посетовал специалист.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис» отметил, что причины пожара самые обычные.

«В Якутии довольно много пожаров, связанных с молниями, по сравнению с другими регионами. Но, тем не менее, большинство пожаров все равно вызваны действиями людей: это оставленные костры, это брошенные окурки, это сжигание порубочных остатков, целенаправленное выжигание каких-то участков. Обычный набор причин для большинства наших регионов. Плюс к этому сухие грозы, молнии, что тоже для Якутии вполне характерно. Развиваются эти пожары под воздействием погоды. Сама по себе погода не становится причиной пожаров, но создаются условия, в которых эти пожары развиваются. Погода очень плохая, что в последние годы никого не удивляет. Это свидетельство изменений в климате, которые произошли. Сейчас это уже ни у кого не вызывает сомнений. Таяние мерзлоты, длинные засухи – это наблюдается последние годы. В этих условиях пожары быстро развиваются, и если их не тушить, увеличивается площадь задымления, и происходят огромные потери», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

По его словам, в нынешней ситуации справиться с огнем может только дождь.

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«Когда горят миллионы гектаров, исправить это не в человеческих силах. Хоть полную численность туда загоняй и Рослесхоза, и МЧС, и Минобороны, и пожарных из всех соседних стран. На этих площадях, когда мы не тушили несколько месяцев пожары, которые развивались в тайге, потушить их невозможно. Это не значит, что работа пожарных бессмысленна. Работа пожарных очень важна, потому что они спасают от огня деревни и поселки. Они спасают наиболее ценные участки леса, в том числе особо охраняемые территории, заповедники и национальные парки. Но потушить все пожары в Якутии, равно как и в соседних регионах: Иркутской области, Красноярском крае, на Чукотке - практически невозможно. И это очень обидная ситуация, очень плохая ситуация, потому что вообще-то в современной развитой стране пожары должны быть под контролем. Мы ее не контролируем. Она зависит только от погоды. Поэтому задымления уйдут, только когда пройдут дожди», - отметил Куксин.

По его словам, сейчас тревожная ситуация с пожарами сложилась не только в сибирской тайге, но и на северо-западе России: в Карелии и в Ленинградской области, где по вине людей загорелись очень крупные торфяники.

«Туда многие силы брошены, в том числе наша группа сейчас едет на тушение крупных торфяных пожаров на северо-западе, чтобы здесь ситуацию не упустить и не сделать ее такой же метеозависимой, как в Якутии. Поэтому сейчас работать предстоит очень много, самая пиковая нагрузка на пожарных в эти недели. И, конечно, денег, людей, техники – всего не хватает. Но это уже вопрос следующего года, то есть если мы с вами будем освещать ситуацию, выяснять реальные причины, мы надеемся, что бюджет следующего года все-таки будет отличаться в этой части от бюджета предыдущих лет. Пока все последние годы, несмотря на пожарную катастрофу 2019 года, когда все очень сильно горело и были задымления в крупных городах, пока финансирование лесной охраны не увеличилось ни на копейку. Сколько было в 2019-м году, столько было и в этом», - резюмировал эксперт.

Дымом от природных пожаров в Якутии заволокло около 60 населенных пунктов, в том числе столицу республики Якутск.

Из-за пожаров задымление воздуха в Якутске в 139 раз превысило рекомендуемые параметры ВОЗ, пишет New York Times со ссылкой на сайт Iqair.com.

Лесные пожары в Якутии сняли из космоса

Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС, группировку спасателей в Якутии в понедельник усилил самолет-амфибия Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, еще один борт прибудет из Южного авиационно-спасательного центра.

Всего в тушении задействованы более 2 тысяч человек и 279 единиц техники. За прошедшие сутки они потушили 16 пожаров на площади 94 тысячи гектаров.

Ранее местная экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к голливудской звезде Леонардо Ди Каприо, фонд которого занимается проблемами экологии и помощи дикой природе, с просьбой вмешаться в ситуацию с лесными пожарами. В ответ актер, по словам Дьячковской, пообещал обсудить проблему со своими менеджерами и найти способ решения.

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ФОТО: РИА Новости / МЧС России
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