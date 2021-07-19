«Обречены гореть». Регионам не хватило денег на лесные пожары

Столицу Якутии и еще десятки населенных пунктов окутала плотная завеса дыма от лесных пожаров, которые продолжаются уже больше недели. Апокалиптичные кадры в минувшие выходные разлетелись по соцсетям. москвичам они напомнили о 2010 годе: когда из-за дыма не было видно солнца, сибирякам - о масштабных пожарах 2019 года.

К настоящему моменту в Якутии горит уже около двух миллионов гектаров леса, причем основные площади приходятся на пожары, которые ранее решили не тушить из-за нехватки средств, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель противопожарной программы «Гринпис» в России Григорий Куксин.