Около 30 авиарейсов задержаны в Красноярске из-за дыма от природных пожаров

Дым от природных пожаров стал причиной задержки как минимум 27 рейсов в аэропорт Красноярска, а также в обратном направлении, сообщает «Интерфакс».

Более 50 авиарейсов задержали в Сибири из-за густого тумана

Нарушено авиасообщение с Москвой и Петербургом, Якутском, Антальей и другими направлениями. Отменены рейсы из Франкфурта и в Пекин.

Ранее представитель пресс-службы воздушной гавани Красноярска Дмитрий Тронин сообщил, что в последние дни в аэропорту задерживаются все утренние рейсы.

Как сообщалось, видимость в Сибири ограничена из-за задымления от лесных пожаров в Якутии, бушующих с конца июня.

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ФОТО: скриншот видео с instagram.com/akadkina
ТЕГИ:Лесные ПожарыКрасноярск
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