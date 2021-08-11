Около 30 авиарейсов задержаны в Красноярске из-за дыма от природных пожаров
Дым от природных пожаров стал причиной задержки как минимум 27 рейсов в аэропорт Красноярска, а также в обратном направлении, сообщает «Интерфакс».
Нарушено авиасообщение с Москвой и Петербургом, Якутском, Антальей и другими направлениями. Отменены рейсы из Франкфурта и в Пекин.
Ранее представитель пресс-службы воздушной гавани Красноярска Дмитрий Тронин сообщил, что в последние дни в аэропорту задерживаются все утренние рейсы.
Как сообщалось, видимость в Сибири ограничена из-за задымления от лесных пожаров в Якутии, бушующих с конца июня.
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