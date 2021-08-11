В Якутию прибыли 100 спасателей для тушения пожаров

В Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России, которые будут помогать бороться с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Они направлены в районы с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.