В Якутию прибыли 100 спасателей для тушения пожаров

В Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России, которые будут помогать бороться с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Они направлены в районы с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.

Около 30 авиарейсов задержаны в Красноярске из-за дыма от природных пожаров

По данным ведомства, их главной задачей будет не допустить перекидывания огня на населённые пункты.

Отмечается также, что спасатели обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Ранее в ночь на среду самолёт Ил-76 МЧС России со вторым эшелоном спасателей вылетел из международного аэропорта Жуковский, передает RT. Он доставил в Якутию вторую группу из 100 специалистов тульского спасательного центра МЧС России.

Между тем дым от природных пожаров стал причиной задержки десятков рейсов в аэропорт Красноярска, а также в обратном направлении.

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ФОТО: пресс-служба Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех
ТЕГИ:Лесные ПожарыЯкутия
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