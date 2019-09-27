В России действует 13 лесных пожаров
Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» рассказал НСН, какими силами боролись с пожарами этим летом.
В настоящий момент в России действует 13 лесных пожаров, сообщил в пресс-центре НСН начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.
«Говорить об итогах рано. На данный момент на территории РФ действует 13 лесных пожаров на площади 164 гектара. В основном это южные районы Сибирского федерального округа, Алтайский край, Красноярский край и другие регионы», — рассказал Акберждин.
Кроме того, он привёл цифры, описывающие процесс борьбы в России с лесными пожарами в самый пик пожарной активности.
«В самый пик лесных пожаров — конец июля – начало августа на тушении было задействовано более 4,5 тысяч сотрудников лесопожарных служб, более 600 единиц техники и более 75 вертолётов и самолётов», — рассказал Акбердин.
Напомним, летом 2019 года горело более двух с половиной миллионов гектаров сибирских лесов. Из-за масштабных пожаров режим чрезвычайной ситуации был введён на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии.
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