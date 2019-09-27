В настоящий момент в России действует 13 лесных пожаров, сообщил в пресс-центре НСН начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.

«Говорить об итогах рано. На данный момент на территории РФ действует 13 лесных пожаров на площади 164 гектара. В основном это южные районы Сибирского федерального округа, Алтайский край, Красноярский край и другие регионы», — рассказал Акберждин.

Кроме того, он привёл цифры, описывающие процесс борьбы в России с лесными пожарами в самый пик пожарной активности.