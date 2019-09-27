В Россельхозе рассказали о восстановлении сгоревших лесных массивов
Замначальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства описала, какими темпами идут работы по выращиванию новых лесов.
Процесс восстановления лесов, уничтоженных этим летом лесными пожарами, идёт по плану, сообщила в пресс-центре НСН заместитель начальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Светлана Каллина. Она рассказала, какие мероприятия проводятся для восстановления лесного массива.
«Лесовосстановление можно разделить на две части. Это основные плановые работы, которые мы осуществляем в рамках федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экология”. И мы выполняем работы для достижения задачи обеспечения баланса в убытии и воспроизводстве к 2024 году до 100%. Сейчас у нас 62%. У нас стоит задача к 2014 году увеличить лесовосстановление до 1,5 миллионов гектаров. Это одна составляющая, и мы идём в плане. На сегодняшний день у нас выполнено порядка 560 тысяч гектаров леса. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года на 162 тысячи гектаров», — рассказала Каллина.
Кроме того, она отметила деятельность волонтёров, принимающих участие в лесовосстановительной кампании «Сохраним леса». По её словам, на сегодняшний день силами активных граждан удалось посадить 9,5 миллионов деревьев.
Также, по словам эксперта, ведутся работы по заготовлению саженцев. И с учётом потерь количество посадочного материала планируется увеличить.
«Мы скоро подведём итоги осени по выращиванию посадочного материала. У нас в стране более 1,5 миллионов питомников. Выращиваем мы порядка 600 миллионов, к 2024 году, конечно, эту цифру надо увеличивать до 900 миллионов. Для этого мы прорабатываем вопрос создания тепличных комплексов выращивания закрытой корневой системы», — описала Каллина.
Ранее в эфире НСН начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин рассказал о причинах учащения пожаров в текущем году. Напомним, летом 2019 года горело более двух с половиной миллионов гектаров сибирских лесов. Из-за масштабных пожаров режим чрезвычайной ситуации был введён на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Секретарь СНБО Украины попросил об отставке
- В столице экстренно госпитализировали звезду сериала «Глухарь»
- Матвиенко: Отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться
- Deutsche Welle могут лишить в России аккредитации и признать иноагентом
- Песков рассказал об отношении Путина к курению