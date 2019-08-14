Адмирал оценил возможность ремонта «Лошарика»

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН отметил необходимость ремонта судна АС-31.

«Нужно ли ремонтировать или нет? Однозначно надо! Вопрос, возможно ли это отремонтировать? Отвечаю, однозначно возможно на таком заводе, как “Звездочка“. Во сколько это обойдется я, к сожалению, сказать не могу, потому что это должны посчитать специалисты. А в том, что надо восстанавливать этот аппарат, у меня сомнений нет никаких», - объяснил собеседник НСН.

Пожар случился на судне 1 июля. Прессе о трагедии стало известно лишь на следующий день. Известно, что в ходе проведения батиметрических измерений на глубоководном аппарате возник пожар. 14 моряков-подводников отравились продуктами горения. Как трагический пожар мог возникнуть на так называемом «Лошарике», НСН рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский

