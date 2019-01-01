Пожар на «Лошарике»

Стало известно, как могла выжить часть экипажа «Лошарика»

23 июля10:04

Выжившие на секретной подводной станции АС-31 («Лошарик») российские моряки могли спастись с помощью лодки-носителя, в которую они успели попасть после начала возгорания, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, подводники действовали согласно «Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок». Правила предписывают морякам оставаться в том же отсеке, где их застал пожар, и бороться с возгоранием.

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Источники газеты рассказали, что после начала пожара командир, вероятнее всего, приказал всем незадействованным в тушении подводникам эвакуироваться на лодку-носитель. Оставшиеся 14 членов экипажа погибли.

Ранее стало известно, что после трагедии на «Лошарике» было принято решение изменить методику спасения субмарин, сообщает Ura.ru.

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