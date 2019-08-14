Названы сроки ремонта «Лошарика»

Ремонт подводного аппарата АС-31 («Лошарик»), пострадавшего от пожара в Баренцевом море в начале июля, начнётся осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что судно отбуксируют к Центру судоремонта «Звёздочка». На первом этапе из аппарата будет откачана вода и проведена дефектация титанового корпуса внутренних помещений. После этого будет составлен технический проект по ремонту и восстановлению, отмечает РИА ФАН.

По оценке источника издания, судну был нанесён существенный урон. Замене подлежит радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения.

Отметим, что издание не располагает официальным подтверждением информации.