Названы сроки ремонта «Лошарика»
Ремонт подводного аппарата АС-31 («Лошарик»), пострадавшего от пожара в Баренцевом море в начале июля, начнётся осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что судно отбуксируют к Центру судоремонта «Звёздочка». На первом этапе из аппарата будет откачана вода и проведена дефектация титанового корпуса внутренних помещений. После этого будет составлен технический проект по ремонту и восстановлению, отмечает РИА ФАН.
По оценке источника издания, судну был нанесён существенный урон. Замене подлежит радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения.
Отметим, что издание не располагает официальным подтверждением информации.
Напомним, пожар случился на судне 1 июля. Прессе о трагедии стало известно лишь на следующий день. Известно, что в ходе проведения батиметрических измерений на глубоководном аппарате возник пожар. 14 моряков-подводников отравились продуктами горения. По некоторым данным, возгорание произошло на глубоководной атомной подводной лодке АС-12 (по некоторым источникам АС-31), более известной как «Лошарик».
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